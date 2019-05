Teller voor Alpe d’HuZes al boven 7 milljoen

De tussenstand werd bekendgemaakt door de organisatie kort voordat het evenement officieel wordt afgetrapt. Dit gebeurt zondag bij Sportcentrum Papendal in Arnhem. Het is de tiende keer dat het topsporttrainingscentrum gastheer is van de ’kick-off’, waarbij deelnemers onder meer hun koerskleding kunnen ophalen en een fototentoonstelling kunnen zien.

Vorig jaar bedroeg de tussenstand in mei circa 6 miljoen euro en werd er uiteindelijk ruim 11 miljoen euro opgehaald. De opbrengst voor dit jaar wordt aan het einde van de koersdag in juni bekendgemaakt. De opzet van de actie is dat de deelnemers in hun omgeving vragen of mensen of bedrijven hun sportieve daad willen sponsoren. De tussenstand toont wat ze nu al hebben opgehaald, maar het werven gaat nog door tot de koersdag.

Deelnemers

Dit jaar doen ruim 4500 deelnemers mee. Van hen willen ruim 2813 de legendarische berg op de fiets bedwingen en 1281 te voet. Enkele honderden hanteren een combinatie van lopen, hardlopen en fietsen. Ook doen er vijf handbikers mee.