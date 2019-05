Ooievaar doodgeschoten in De Lutte

Het mannetje heeft de beschieting niet overleefd, het vrouwtje wel. Echter laat Vogelwerkgroep Losser weten dat het haar niet gaat lukken om in haar eentje de eieren uit te broeden. Om voedsel te halen, zal het vrouwtje het nest zo nu en dan moeten verlaten.

Vermoedelijk is er met een jachtgeweer geschoten. Het is niet bekend wat de reden is achter de beschieting. De politie is een onderzoek gestart.

Spoor

Het ooievaarskoppel kwam eerder dit jaar al in het nieuws. Ze hadden een nogal gevaarlijk plek uitgekozen voor hun liefdesnest: de bovenleiding van het spoor.

ProRail plaatste niet veel later een paal, waar het stel rustig hun nest kon bouwen.