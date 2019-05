Geen spijt van ontslag Gatti

Daniele Gatti, voor het Koninklijk Concertgebou in Amsterdam. Ⓒ ANP

AMSTERDAM - De ophef rond chef-dirigent Daniele Gatti is voor directeur Jan Raes van het Koninklijk Concertgebouworkest de zwaarste periode geweest sinds zijn aantreden in december 2008. In een interview met het maandblad voor liefhebbers van klassieke muziek Preludium zegt hij: „Dit is professioneel het moeilijkste dat ik ooit heb meegemaakt."