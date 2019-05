Buurt witheet na ooievaarsmoord: ’Hoe gek ben je dan?!’

Ⓒ News United

DE LUTTE - Aan de opwinding rond een broedend ooievaarspaar dat besloot te nestelen op een bovenleiding van het spoor in het Overijsselse dorp De Lutte, is nu een bloedig eind gekomen. Het mannetje is in de nacht van vrijdag op zaterdag door een nog onbekend persoon doodgeschoten. Buurtbewoners zijn witheet: „Hoe gek ben je dan?!”