Burgemeester sluit horecazaken van Haarlemse misbruikverdachte Martijn B. per direct

Door Anna Bartlema en Wessel Mekking Kopieer naar clipboard

De gesloten horecazaken van Martijn B. aan de Haarlemse Smedestraat. Ⓒ Archieffoto Wessel Mekking

HAARLEM - De horecazaken van misbruikverdachte Martijn B. in de Haarlemse Smedestraat zijn op last van burgemeester Jos Wienen per direct gesloten. Het gaat om Club June, wijn- en cocktailbar NIP en karaokebar Shibuya.