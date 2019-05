’Schat, ik moet afscheid van je nemen’

Froukje Johanna Hovenkamp legt bloemen op de plek waar haar oom Johannes Hovenkamp door de Duitsers werd gefusilleerd. Ⓒ René Bouwman

Leusden - Terwijl de weemoedige klanken van een doedelzak over de Leusderheide schallen, rollen bij Froukje Johanna Hovenkamp de tranen over haar wangen. Voor het eerst in haar leven is de 75-jarige Drentse op de plek waar haar oom Johannes Hovenkamp op 29-jarige leeftijd op 24 juni 1943 door de Duitsers werd gefusilleerd. „Hij heeft mensenlevens gered en ik ben er trots op zijn naam te mogen dragen.”