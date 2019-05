’We hebben iets groots gecreëerd’

Directeur Roberto Payer windt er geen doekjes om en vult aan: „We zijn en willen het beste luxe hotel van Amsterdam zijn. We draaien mee in de Europese competitie. Staan in de top 25 van Europa. Onze gemiddelde kamerprijs is 1250 euro per dag. We zijn al drie jaar op rij de beste van 346 hotels in Amsterdam. In alle vergelijkingen komen we als nummer één uit de bus. Dat zegt genoeg”, hield hij de ongeveer honderd speciale gasten voor bij het eerste lustrum.

Koning Mohammed VI van Marocco. Ⓒ AFP

Recent nog had hij Michelle Obama, die in een uitverkochte Ziggo Dome haar bestsellerboek Becoming promootte, nog als gast. Al zal Payer het nooit beamen. Net zoals hij zijn lippen op elkaar houdt over het meerdaagse verblijf van de Marokkaanse koning Mohammed VI in zijn Waldorf Astoria. De beelden gingen de hele wereld over toen hij zijn landgenoten op de trappen een hand gaf. „Was hij er dan?”, klinkt het quasi verrast.

Het hotel is over zes aaneengesloten patriciërshuizen aan de Herengracht nabij Thorbeckeplein verdeeld. „Binnen zeven maanden hadden we ook twee Michelinsterren met Sydney Schutte voor ons restaurant dat sinds januari Spectrum heet. We zijn al twee jaar op rij gekozen tot het beste Waldorf van de wereld. En we hebben niet eens een strand aan ons hotel”, grapte Payer. Hij eerde onder anderen communicatievrouw Marieke Klosters en schrijver Lorenzo Ledel die een klein Engelstalig boekje over het hotel schreef.

Michelle Obama. Ⓒ FOTO REUTERS

Ook werd Jan Dippell Ritzinger in de bloemetjes gezet, hoewel hij die wekelijks via zijn bloemenwinkel Ivy vers levert aan de Waldorf Astoria. „Ik verzorg boeketten over de hele wereld, maar in Amsterdam doe ik alleen dit hotel. Het komt qua luxe en service op zeven sterren uit.”