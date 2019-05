Trump: deal met Noord-Korea zal er komen

Trump zei verder dat Kim zich bewust is van het grote economische potentieel van Noord-Korea en dat deze niets zal doen om dit te verstoren of er een einde aan te maken.

De projectielen kwamen zaterdag neer in de Japanse Zee, meldt het Zuid-Koreaanse leger. Het is de eerste grote wapentest van het Aziatische land sinds november 2017. Volgens de gezamenlijke stafchefs van Zuid-Korea reikten meerdere raketten 70 tot 200 kilometer ver. De lancering had rond 09.00 uur (lokale tijd) plaats. Met hulp van de Verenigde Staten worden de details van de lancering geanalyseerd.

Een woordvoerder van de Zuid-Koreaanse president Moon-Jae-in veroordeelde de lanceringen, omdat ze niet in lijn zijn met een overeenkomst van de twee Korea’s uit september om vijandige handelingen te staken.

Trump heeft Kim twee keer ontmoet om te praten over denuclearisatie van het Koreaanse schiereiland. Ondanks de Noord-Koreaanse toezeggingen hebben de gesprekken nog niets concreets opgeleverd. Bij een tweede ontmoeting tussen de twee leiders in februari weigerde Trump in te gaan op Noord-Koreaanse eisen voor verlichting van sancties tegen het land.