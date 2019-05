Ⓒ Hollandse Hoogte / Jan Lankveld

Amsterdam - De Amsterdamse Poezenboot zegt ‘nare en mesjokke’ tweets te hebben ontvangen na financiële steun van FvD-Kamerlid Theo Hiddema. De politicus had gezegd zijn onterecht verkregen vergoeding van 14.000 euro naar het drijvende kattenasiel in de hoofdstad over te maken.