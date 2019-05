Met Dodenherdenking was het zelden zo koud

Een dikke jas is aan te raden tijdens de herdenkingsplechtigheid. Ⓒ Hollandse Hoogte / David Rozing

DEN HAAG - Sinds 1985 is het tijdens Dodenherdenking niet meer zo koud geweest. Zaterdag kwam de temperatuur in De Bilt niet boven de 10,2 graden uit. Alleen 34 jaar geleden, in 1985 (8,7 graden), in 1979 (7,9 graden) en in 1957 (10 graden) was het kouder, meldt MeteoGroup.