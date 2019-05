Kind (2) komt om bij ongeval in Waarder

Het jonge slachtoffertje kwam om bij de oprit van een woning aan de Kosterdijk. De politie heeft na de melding meteen een onderzoek ingesteld en heeft voor de betrokkenen Slachtofferhulp ingeschakeld.

„We gaan er inderdaad van uit dat er sprake is van een tragisch ongeluk”, zegt een woordvoerster. „Alles wijst daarop. We beseffen dat de impact in een kleine gemeente als Waarder heel groot is, daarom is er hulp beschikbaar voor wie daar behoefte aan heeft.”