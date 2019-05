Nederlands gezin overleeft raketaanval op woning

Mirjam Reijnen doet haar verhaal op de Israëlische tv. Ⓒ SCREENSHOT

TEL AVIV - Een Nederlands gezin is het slachtoffer geworden van een raketaanval in de Gazastrook. Het gezin verhuisde vorig jaar van Rotterdam naar Israël. Het huis van de familie Reijnen, gevestigd in de kibboets Nahal Oz, werd vol geraakt. De ouders en drie kleine kinderen bevonden zich op het moment van de inslag in de ’safe room’. „We waren volledig in shock”, aldus Mirjam Reijnen.