Brandend schip Sneek gezonken tijdens blussen

Ⓒ CAMJO media / Robert Jan Boonstra

SNEEK - De brandweer heeft zaterdagavond een scheepsbrand geblust aan de Hendrik Bulthuisweg in Sneek. Door de hoeveelheid bluswater is het schip uiteindelijk gezonken en werd het sein brand meester gegeven. Volgens de brandweer lijkt een ontploffing aan boord mogelijk aan de brand voorafgegaan. Niemand was op dat moment aan boord.