’Allahoe Akbar-kreten verstoren herdenking Vught’

Dat meldt het Brabants Dagblad. „Het lijkt op een doelbewuste actie. Als het vanuit de gevangenis kwam, ga ik er zeker met de directeur van de PI over in gesprek”, zegt hij in de regionale krant.

Het geschreeuw is volgens de aanwezigen even over achten tijdens de twee minuten stilte voor de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en andere oorlogen tussen het gekwetter van de vogels bij het monument bij de fusilladeplaats vaag te horen. „Deze verstoring is ongehoord. Ik vind dat de verantwoordelijken hierover moeten worden aangesproken. Juist om acht uur als wij samen in stilte nadenken hoeveel er geleden is en hoeveel ellende er geweest is moet je respect tonen voor het verdriet. Dit is buitengewoon respectloos”, vertelt de burgemeester aan het BD.

Ook Madeleine van Toorenburg, vicevoorzitter van het CDA in de Tweede Kamer geeft via Twitter aan het gejoel te hebben waargenomen.