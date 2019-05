Drie doden door explosie in chemiefabriek VS

Op beelden is te zien hoe de weg langs het pand bezaaid ligt met puin. Ⓒ Hollandse Hoogte

WAUKEGAN - In de Amerikaanse staat Illinois zijn drie mensen om het leven gekomen door een zware explosie in een chemische fabriek. De doden zijn werknemers van de siliconenfabriek in Waukegan, ten noorden van Chicago, melden Amerikaanse media.