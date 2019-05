Legerhelikopter Venezuela stort neer, 7 doden

De helikopter was van Caracas op weg naar deelstaat Cojedes toen het toestel door nog onbekende oorzaak crashte. Het ministerie onderzoekt de toedracht van het ongeval. Alle slachtoffers zijn volgens de krant El Nacional legerofficieren.

De Venezolaanse president Nicolás Maduro was zaterdag in Cojedes om militaire oefeningen bij te wonen. „Ik betreur dit incident ten diepste en betuig mijn oprechte medeleven met hun familie en vrienden” twitterde de president die een groot deel van de bevolking tegen zich in het harnas heeft gejaagd.