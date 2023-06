Auto vlucht met hoge snelheid uit garagebox: vrouw gewond

De politie was zondagavond in de Malvert 62e straat vanwege een mogelijk inbraak, toen een auto met hoge snelheid uit de garagebox reed. Agenten schoten op de auto. Tijdens de vlucht raakte de bestuurder een vrouw, zij is gewond naar het ziekenhuis gebracht. In de garagebox werd het mogelijk explosieve materiaal gevonden.

De vermoedelijke vluchtauto werd later gevonden aan de Meijhorst 29e straat. Omdat in de auto materiaal zat dat verder onderzocht moest worden, werd de omgeving afgezet. Een basisschool in deze straat, Daltonschool de Meijboom, ging uit voorzorg dicht vanwege de situatie.

Rond 11.00 uur meldde de politie dat de situatie rondom de auto veilig is. „Het is aan de school zelf om te kijken of zij vandaag nog open gaan”, aldus een woordvoerder van de politie. De auto wordt afgevoerd voor aanvullend politieonderzoek.

De verdachten zijn nog voortvluchtig. De Rijksrecherche doet ook onderzoek, wat gebruikelijk is als door de politie geschoten is.