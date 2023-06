Auto vlucht met hoge snelheid uit garagebox: vrouw gewond

In de naastgelegen wijk doet de politie maandag ook onderzoek naar een auto in de Meijhorst 29e straat, die mogelijk betrokken is bij de situatie. Een basisschool in deze straat, Daltonschool de Meijboom, blijft dicht vanwege de situatie, aldus de politie.

De politie was in de nacht van zondag op maandag ook al in de Malvert 62e straat vanwege een verdachte situatie, waarbij een auto met hoge snelheid uit een garagebox reed. Agenten hebben op de auto geschoten. Tijdens de vlucht raakte de auto een vrouw, zij is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Of en wat het verband is met de vondst van het mogelijke explosief in een garagebox kon de politie nog niet zeggen.