Historisch watervliegtuig neemt afscheid op 5 mei

Het toestel vliegt in twee vluchten een route over een aantal plaatsen die door de Tweede Wereldoorlog een bijzondere betekenis hebben gekregen. De eerste vlucht gaat vanuit Lelystad over Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht en Wageningen en Arnhem en vertrekt om 11.30 uur. De tweede vlucht gaat om 13.30 uur en gaat via Enkhuizen en Den Oever naar Texel, via de marinebasis in Den Helder en het vroegere marinevliegkamp De Kooy terug naar Lelystad.

Op 29 mei maakt het vliegtuig de oversteek naar de Verenigde Staten waar het wordt opgenomen in de collectie van het vliegend museum van de Collings Foundation in Boston. Tot die tijd gaat de vliegboot de hangar in om het gereed te maken voor vertrek.

De Amerikanen hebben het toestel gekocht van de stichting die het de afgelopen jaren exploiteerde. Erfgoedvereniging Bond Heemschut heeft geprobeerd het in Nederland te houden, maar vond geen geldschieters.