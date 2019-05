Lachgas verboden op vrijwel alle Bevrijdingsfestivals

In sommige plaatsen worden mensen zelfs van het festivalterrein gezet bij handelen of gebruik, meldt de NOS.

Niet alle festivals gaan even ver in hun verbod op lachgas. Zo worden bezoekers in Almere bij gebruik het terrein af gezet, terwijl ze er in Roermond niet specifiek op gaan controleren. Hoewel het gebruik van lachgas in Nederland legaal is, mogen de organisaties zelf beslissen hoe ze omgaan met lachgas op het terrein.

Vorig weekend, op Koningsdag, rukten ambulances nog tientallen keren uit omdat mensen onwel waren geworden door lachgas. De lachgasballonnen werden onder meer in Amsterdam veel verkocht.

