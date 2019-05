Massa op de been voor processie Thaise koning

De autoriteiten verwachten 200.000 mensen. Ⓒ REUTERS

BANGKOK - In de Thaise hoofdstad Bangkok is een menigte op de been om getuige te zijn van de processie van koning Maha Vajiralongkorn, die zichzelf zaterdag heeft gekroond. De 66-jarige monarch, die nu door het leven gaat als koning Rama X, legt een afstand van 7 kilometer af tussen zijn paleis en drie boeddhistische tempels. Hij loopt niet zelf maar wordt gedragen.