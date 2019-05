Joe Biden noemt Trump een clown

De Democraat, die vice-president was onder Barack Obama, liet zich zelfs ontvallen dat hij Trump een ’no good S.O.B’ vindt, een ’kwalijke klootzak’.

Trump staat erom bekend dat hij zijn politieke tegenstanders afserveert met weinig vleiende bijnamen. Vooral de Democratische presidentskandidaten moeten het ontgelden. Biden noemt hij bijvoorbeeld ’Sleepy Joe’, slaperige Joe. Bernie Sanders is ’Crazy Bernie’, Elizabeth Warren is ’Pocahontas’, Beto O’Rourke is een ’flake’ (mafkees), Kirsten Gillibrand is een ’lightweight’ en Kamala Harris is ’nasty’.