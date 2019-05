CDA: landbouwgrond beschermen tegen Chinezen

Dat zei CDA-voorman Sybrand Buma zondag. Hij vindt dat landbouwgrond moet worden aangemerkt als vitale sector voor de nationale veiligheid of openbare orde. De overheid kan buitenlandse overnames van bedrijven in vitale sectoren tegenhouden, of desnoods terugdraaien.

,,Er is een sector die we wel eens lijken te vergeten in Nederland, en dat is onze voedselvoorziening'', aldus Buma in het programma WNL op Zondag. ,,China koopt als een dolle in de hele wereld grond op om te zorgen dat er Chinese monden worden gevoed.'' Vooruitlopend op Europese maatregelen zou Nederland nu al stappen moeten ondernemen, aldus de CDA'er.

Buma waarschuwde ook voor andere gevolgen van de Chinese handel, bijvoorbeeld voor de veiligheid. ,,China is niet een normaal handelsland. Dat spioneert ons gewoon helemaal stuk.'' Daarom wil hij zo snel mogelijk bekijken of de Nederlandse spionageafweer nog wel voldoet. Hij pleit ervoor de evaluatie van de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (WIV) te vervroegen. Bij de invoering van deze omstreden WIV in 2018 beloofde het kabinet de wet na twee jaar te evalueren.

Onlangs meldde de MIVD dat Chinese spionnen actief militaire inlichtingen vergaren in Nederland. Eerder wees de AIVD op het groeiend risico van economische spionage door China.