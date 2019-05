’Geschreeuw Vught was mogelijk gecoördineerde actie’

Nationaal Monument Kamp Vught. Ⓒ Hollandse Hoogte

VUGHT - De verstoring van de dodenherdenking bij de fusilladeplaats in Vught was een gecoördineerde actie door ‘minstens’ tientallen gedetineerden van de gevangenis in Vught. Dat meldt Madeleine van Toorenburg (CDA) op basis van bronnen in het gevangeniswezen. ,,Ze schreeuwden vanuit hun cel door de roosters met als enige doel de herdenking te verzieken. Te triest voor woorden”, zegt ze tegen het Brabants Dagblad.