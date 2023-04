Omstreden broodfokker leert niet van fout: wéér honden aangetroffen met schurft

Ruim een maand geleden kwam de handelaar al in contact met de LID en de politie. Deze kreeg een controle waarbij meer dan twintig honden werden meegenomen die in erg slechte conditie verkeerden. „Voor de overige aanwezige dieren kreeg hij bestuurlijke lasten opgelegd om de huisvesting, verzorging en gezondheid zo spoedig mogelijk op orde te brengen. Omdat de termijn hiervoor deze week verstreek, volgde een hercontrole”, aldus de inspectiedienst.

Tijdens deze hercontrole concludeerden de autoriteiten dat de huisvesting en hygiëne op de locatie beter op orde waren dan bij de vorige controle, maar de viervoeters waren niet adequaat door een dierenarts behandeld. Daarop werd besloten ruim 25 volwassen honden in bewaring te nemen. Deze hadden vervilte vachten, schurfmijtinfecties en verwaarloosde gebitten. „Ook zijn er drie pups in bewaring genomen die in goede conditie waren, maar te jong om gescheiden te worden van de moederhond”, aldus de LID.

De beesten zijn ondergebracht op een geheime opvanglocatie voor (medische) verzorging. Alle kosten hiervoor worden door de RVO verhaald op de eigenaar.

Tekst gaat verder onder de foto’s

Ⓒ Inspectiedienst Dierenbescherming

Ⓒ Inspectiedienst Dierenbescherming

Andere honden

Voor de overige honden op de locatie volgt binnenkort opnieuw een controle. Als de dieren dan niet gezond zijn of onder behandeling staan van een dierenarts, wacht de handelaar nieuwe sancties.

Volgend de LID heeft de man heeft eerder broodfokkerijen gehad in de gemeentes Veldhoven, Overbetuwe en Stein. „Na het oplopen van de bestuurs- en strafrechtelijke druk verdween hij telkens met de noorderzon om in de volgende gemeente opnieuw te starten. In de gemeente Deurne zijn de honden in groepen ondergebracht in een woonhuis, op een zolder en in paardenstallen.”