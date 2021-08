Defensie stelt locatie Zeist beschikbaar voor noodopvang Afghanen

Kopieer naar clipboard

Evacués uit Afghanistan stappen uit bij een afgeschermd vrachtplatform op Schiphol. Ⓒ ANP

ZEIST - Defensie heeft het Walaardt Sacré Kamp in Zeist beschikbaar gesteld voor noodopvang van vluchtelingen uit Afghanistan. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) laat via Twitter weten dat het om een tweede locatie had gevraagd, omdat de eerste plek, de Willem Lodewijk van Nassaukazerne in het Groningse Zoutkamp, vol zit.