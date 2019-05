Politie vermoedt misdrijf bij dode vrouw Den Haag

De politie heeft sporenonderzoek en getuigenverhoren gedaan. Ⓒ District8

DEN HAAG - Het stoffelijk overschot dat zaterdagmiddag werd aangetroffen in de Scheveningse Bosjes in Den Haag, is van een 56-jarige vrouw uit Den Haag. De politie denkt dat ze door een misdrijf om het leven is gekomen, zo werd zondag bekendgemaakt.