Overleden vrouw Den Haag liet hond uit

Dat laat de politie Den Haag zondagmiddag weten. De politie trekt alles uit de kast om te achterhalen wie de Haagse om het leven heeft gebracht. Nadat wandelaars in het gebied al zijn ondervraagd, gaat de politie nu borden plaatsen in het gebied rond het Galgenpad waar het lichaam door voorbijgangers is ontdekt. Op de borden worden aan passanten die iets verdachts gezien hebben, gevraagd om zich te melden.

De politie kon zondagmiddag niet zeggen of er een vermoeden is van een zedenachtergrond of een uit de hand gelopen beroving. „We kunnen hier nog niets over mededelen. Een Team Grootschalige Opsporing is nog volop bezig met het onderzoek. We hopen dat getuigen zich bij ons melden.”

Het Galgenpad ligt in de Scheveningse Bosjes, tussen Den Haag en Scheveningen, vlakbij het World Forum The Hague. Het is een geliefde plek van hondenbezitters en sporters. De politie zette zaterdagmiddag een gebied rond de plek waar het lichaam werd gevonden af, voor sporenonderzoek.

Tips? m.van.wely@telegraaf.nl

Bekijk ook: Politie vermoedt misdrijf bij dode vrouw Den Haag