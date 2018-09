’Islam is wat mij betreft geen religie’

Wilders: „Ik kan het bijna niet meer aanhoren, die herdenkingen in de Tweede Kamer voor terreuraanslagen.” Ⓒ Serge Ligtenberg

PVV-voorman Geert Wilders maakt zich onverminderd grote zorgen over integratie van moslims. In onze reeks Islam in Nederland waarschuwt hij voor het ’afsterven’ van onze cultuur. „Het is niet vijf voor twaalf of twee voor twaalf; het is bijna ochtend!” De leider van de tweede partij van het land zint op zeer ingrijpende maatregelen.