Amsterdam - De beste reportages uit De Telegraaf! Dit is een verhaal uit september 2017 Van vluchteling tot multimiljonair, het leven van de Zeeuws-Vlaamse Salar Azimi is net een sprookje. En de 34-jarige Salar is trots op wat hij heeft bereikt met ongelooflijk hard werken. „Maar ik doe het niet voor die nieuwe Ferrari, mij gaat het om de prestatie. Elke dag opnieuw.”