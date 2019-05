Ⓒ District 8

Den Haag - In de Scheveningse Bosjes, een bekende plek om de honden even te laten rennen, wordt met grote schrok gereageerd op het overlijden van de vrouw. „Het is hier eigenlijk een klein dorp”, vertelt Annemieke die haar jonge herdershond even laat rennen. „Ik ben benieuwd of het iemand is die ik ken. Dat zou zomaar kunnen.”