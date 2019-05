Oudste luchtmachtveteraan Linzel (103) dood

Jan Linzel Ⓒ De Telegraaf

DEN HAAG - In Ierland is zondag de oudste veteraan van de Nederlandse luchtmacht overleden. Oud-oorlogsvlieger Jan Linzel was de laatste nog levende jachtvlieger die in de meidagen van 1940 meestreed tegen de Duitse luchtmacht. Linzel was 103 jaar oud. Dat meldt het ministerie van Defensie.