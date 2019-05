Ook lichaam gevonden in de buurt van Scheveningse Bosjes

Een woordvoerder van de politie bevestigt dat het lichaam is gevonden. Met groot materieel is uitgerukt om onderzoek te doen. De hele begraafplaats is afgezet en er zijn schermen neergezet zodat de recherche zijn werk goed kan doen. Dat onderzoek gaat, zo verwacht de woordvoerder, nog de hele avond duren. Daarom kan de politie ook nog niets zeggen over de identiteit van het slachtoffer, en of het om een misdrijf gaat. Ook is nog niet te zeggen of er een verband is met de dode vrouw die werd gevonden in de Scheveningse Bosjes, zo’n tien kilometer verderop.

Dagelijks tijdens de lunch het belangrijkste nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik