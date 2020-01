Flamingo’s neergestreken in natuurgebied Zuid-Holland

„Het zijn zes Chileense flamingo's, en een Europese. Waarschijnlijk uit een ven in de buurt van Duitsland. Het is een verwilderde populatie die zich gewoon voortplant in onze natuur”, zegt natuurbeheerder Cor Noorman tegen Omroep West. „Dit heb ik hier nog nooit meegemaakt.”

Het is nog maar de vraag hoelang wandelaars de roze verschijningen in de buurt van Rotterdam kunnen bewonderen. Noorman: „Morgen kunnen ze weer heel ergens anders zitten. Dus we moeten ervan genieten zolang ze er zijn.”

Eerder deze week werden de vogels gesignaleerd in Benthuizen.

