’We moeten goed zorgen voor onze vrijheid’

Volgens De Jonge kan de vrijheid niet vaak genoeg worden gevierd. „De vrijheid om te mogen zijn wie je bent, te mogen houden van wie je wilt, en te mogen zeggen wat je denkt”, aldus de minister op het Bevrijdingsfestival in Wageningen.

Hij roept op ’onze vrijheid niet voor lief te nemen, maar dankbaar te koesteren, te beschermen, en door te geven. Door niet weg te kijken, maar in actie te komen als anderen in de verdrukking raken.’

Op talloze plekken in het land wordt onze bevrijding van de Nazi’s in de Tweede Wereldoorlog gevierd, met festivals en andere feestelijkheden. Het was dit jaar behoorlijk koud, maar tot grote problemen heeft dat niet geleid. Het was overwegend droog.

Minister Ank Bijleveld van Defensie noemt de 75 jaar een mijlpaal, namelijk als een heel mensenleven in vrede, veiligheid en vrijheid. „Elk jaar raakt het einde van de Tweede Wereldoorlog verder van ons vandaan. Steeds minder mensen kunnen ons uit eerste hand vertellen hoe het was om te leven in angst en gevaar, en met schaarste. Daarom is het zo goed dat we mijlpalen als deze vieren.”

Ook premier Rutte benadrukte dat vrijheid ’niet vanzelfsprekend’ is. Daarom is het belangrijk dat we het belang daarvan blijven benadrukken, door van Groningen en Friesland tot Limburg de vlag uit te hangen en de deugd.