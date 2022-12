Premium Het beste van De Telegraaf

Met name dankzij uitzending BOOS over The Voice of Holland Piek in aantal meldingen na seksueel geweld: ’De grens om het te melden is lager’

Door Saskia Belleman Kopieer naar clipboard

Slachtoffers van seksueel grensoverschrijdend gedrag deden hun verhaal in tv-programma BOOS van presentator Tim Hofman. Ⓒ ANP/HH

Utrecht - Het aantal slachtoffers van seksueel geweld dat aanklopt voor hulp is enorm gegroeid. Dat komt mede door alle aandacht voor het onderwerp in de media; met name de uitzending van BOOS over The Voice of Holland leidde tot een piek in hulpvragen, zegt Stichting Slachtofferhulp Nederland (SHN). „Veel mensen hebben dit soort nare ervaringen weggestopt.”