’Door Peggy heb ik zorg voor Hester beter kunnen volhouden’ Nieuwe relatie is grote steun bij de zorg voor dementerende echtgenote

Ton en zijn nieuwe geliefde in het Griftpark Ⓒ Amaury Miller

Amsterdam - Daten met een andere vrouw terwijl je echtgenote net een paar maanden in het verpleeghuis zit. Na een intensieve periode als mantelzorger besluit Ton in ’t Veen een paar jaar geleden op zoek te gaan naar een nieuwe liefde. Op aanraden van zijn kinderen schrijft hij zich in op een datingsite. „Mijn verstand wist dat ik me niet schuldig hoefde te voelen, maar mijn hart zei iets anders.”