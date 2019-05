Tientallen doden bij vliegtuigbrand in Moskou

Het toestel, een Sukhoi Superjet-100 van de Russische luchtvaartmaatschappij Aeroflot, keerde een half uur na vertrek vanwege technische problemen terug naar Moskou om een noodlanding te maken. Het vliegtuig was met 78 passagiers en bemanningsleden onderweg naar Moermansk.

Zeker is dat 37 mensen de ramp hebben overleefd. Ze konden via noodglijbanen uit het toestel komen. Volgens de autoriteiten zaten de meeste doden in het staartstuk. Getuigen meldden dat er al vlammen uit de staart van het vliegtuig kwamen tijdens de landing. Direct na de landing ontstond er een enorme vuurbal. Een correspondente van RT Spanish zag het gebeuren. „We zaten in een ander vliegtuig, heel dicht tegen het brandend toestel. De vlammen waren enorm.”

Technische problemen

In een korte verklaring spreekt Aeroflot over ’technische problemen’. Wat de precieze oorzaak van het ongeluk is, wordt nog door een commissie van het bedrijf onderzocht.

