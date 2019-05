Moordonderzoek en zoektocht naar Julie (23) in België

Inmiddels is de zoekactie in alle hevigheid onderweg. De politie en brandweer kammen de omgeving van het Albertkanaal aan het Sportpaleis uit, op zoek naar sporen. Er is ook een duikteam van de brandweer opgeroepen om bij de zoektocht te assisteren. De Cel Vermiste Personen coördineert de zoekactie.

Julie Van Espen vertrok zaterdagavond omstreeks 18.30 uur met de fiets vanuit Schilde naar een vriendin op Antwerpen-Zuid. Ze fietste via het Albertkanaal, over de fietsbrug door Park Spoor Noord, en via het MAS en de Kaaien richting het Zuid, maar sindsdien was er geen spoor meer van het meisje. Haar familie begon zaterdagavond al een zoektocht die de hele nacht duurde, en ook de lokale politie van Antwerpen zocht vannacht actief naar het meisje.

„Ze zou bij vriendinnen gaan eten, maar om 21 uur hebben we bericht gekregen van haar vriendinnen dat ze nooit is aangekomen”, zegt de vader van Julie aan ATV.

Samen met de moeder van Julie heeft hij de hele dag flyers uitgedeeld en posters opgehangen. „We proberen volop bezig te blijven, want alleen thuis zitten, dat gaat ons niet helpen, dat gaat ze ook niet terugbrengen.”

Kleren gevonden, reispas in prullenbak

De politie bestempelde de verdwijning al snel als ’onrustwekkend’. Zondag werd in de buurt van het Albertkanaal gezocht met een speurhond. Een fietspatrouille van de Antwerpse politie zocht langs het Albertkanaal in de omgeving van het Sportpaleis.

Vervolgens werden in de Carrettestraat in Merksem zondagmiddag kledingstukken gevonden die van Julie zijn. „Er zijn bepaalde spullen gevonden die verder onderzocht moeten worden”, bevestigt Lieselotte Claessens van het parket. Op die kledij zijn volgens Het Nieuwsblad bloedvlekken gevonden. Verder werden een fietsmandje aangetroffen en een reispas, die de politie in een vuilnisbak vond.

De Universiteit Antwerpen, waar Julie Van Espen de master internationale betrekkingen en diplomatie volgt, deelde een oproep van de familie om mee te helpen zoeken. „Onze studenten leven duidelijk erg mee”, reageert woordvoerder Peter De Meyer. „De hele Universiteit Antwerpen duimt mee voor een goede afloop. Studenten die naar aanleiding van de verdwijning behoefte hebben aan een gesprek, kunnen terecht bij de studentenbegeleiders van de universiteit.”