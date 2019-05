Ⓒ Jan van Eijndhoven

TILBURG - „Tsja, in zo’n wedstrijd moet gewoon alles goed vallen, alles meezitten en dan maak je een kansje. Dat was vandaag niet”, zegt een Willem II-supporter die net afdruipt bij het grote scherm in het stadscentrum. „Maar we zijn trots dat we zover zijn gekomen. Ajax heeft gewoon te veel individuele klasse.”