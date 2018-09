Mijlpaal zonder ijs

Bovendien zijn daar de wijze woorden van Evert van Benthem, tweevoudig winnaar en woonachtig in Spruce View (Canada). Hij laat weten al keihard in training te zijn. „Ik durf niet te voorspellen dat hij komt, maar als hij komt ben ik erbij. Schrijf dan maar op: Opa Van Benthem (58) komt eraan.”

Henk Angenent werd twintig jaar geleden de laatste winnaar. Op de Bonkevaart versloeg hij Erik Hulzebosch in de sprint. Sindsdien wordt de voormalig spruitjeskweker dagelijks herinnerd aan 4 januari 1997. Ook daarom wacht Angenent (49) geduldig op de zestiende editie van de Tocht der Tochten. „Ik heb er van genoten en ik heb er mee leren leven.”

De bekendste inwoner van Woubrugge beseft als geen ander dat het schaatsen om een impuls zit te springen. „In een paar provincies zijn er voldoende faciliteiten. In de rest van Nederland niet. Er worden allerlei plannen gepresenteerd, maar er komt weinig van terecht. Toen ik won, was het circus nog enigszins te beheersen. In 2012 ging de Elfstedentocht bijna door. Al Jazeera werd ingevlogen om met mij een reportage te maken. Waarna de wedstrijd alsnog werd afgeblazen.”

Ruim negen miljoen tv-kijkers zaten op zaterdag 4 januari 1997 gemiddeld zeven uur voor de buis. Angenent: „Alleen vier Nederlandse omroepen waren erbij. Ik vrees dat de volgende Elfstedentocht misschien wel door 50 stations wordt gecoverd. Of meer. In ’97 werd de Elfstedentocht in 36 landen uitgezonden.”

Friesland afsluiten

De volgende Tocht der Tochten gaat alle records breken. Voorspelt Angenent. „Heel Nederland komt naar Friesland. De openbare orde kan dan alleen nog worden gehandhaafd door commando’s en militairen. Friesland afsluiten is de enige optie. Dat zie ik voorlopig nog niet gebeuren.”

Zijn naam en reputatie staan buiten kijf. Ook als winnaar van de Elfstedentocht bleef hij van dichtbij bij het marathonschaatsen betrokken. Een natuurlijk proces, waarbij Angenent zijn schouders ophaalt. „Vorige week had ik Danny Stam op het podium. Kijk, daar ben ik als coach dus trots op. Wat betreft mijn naam maak ik mij geen zorgen. Met of zonder opvolger, ik zal altijd als winnaar van de Elfstedentocht door het leven gaan.”

Evert van Benthem won twee keer de Elfstedentocht. „Ik had in ’85 nog nooit een 200 kilometer gereden. Bij de finish werd ik eerst aan de koningin voorgesteld en daarna in een taxi geduwd voor de dopingcontrole. Pas na de huldiging kreeg ik mijn schaatsen terug. Ik wist niet wat ik zag. In een schaats was een hoek uit het ijzer geslagen. Dat moet ergens voor Bolsward bij het klunen zijn gebeurd. Ik ben zonder dat ik het in de gaten had, doorgereden. Wat had ik gedaan als iemand mij gewaarschuwd had?”

Tocht door de hel

In zijn carrière reed Van Benthem vier keer een 200, twee keer de Elfstedentocht en twee keer in Finland. Hij won ze alle vier en viel nooit. De zwaarste Elfstedentocht werd in ’63 verreden. Door de straffe wind, sneeuwduinen en zware kou haalden slechts 57 wedstrijdrijders binnen de tijdslimiet de finish. Reinier Paping won deze legendarische tocht door de hel. Jan Uitham werd tweede. Zijn achterstand bedroeg 22 minuten! „Het was vanaf het begin een nerveus gedoe”, kijkt Paping terug. „Bij de start moest ik 250 mannen voor laten gaan. Door mijn eigen tempo te rijden, haalde ik de meeste rijders in. Bij Sloten werd het schemerig en kon ik het gat dichtrijden.”

Nog voor Harlingen ging de debutant uit Dedemsvaart in de aanval. Gekkenwerk, oordeelden zijn medevluchters. Onderweg kreeg Paping een inzinking. Terug op het ijs werd hij niet meer gezien. „Onderweg ben ik een paar keer gevallen, maar gelukkig nooit verdwaald. Hoewel veel schaatsers door het extreme weer geveld werden, had ik weinig last. Nog steeds vragen de mensen zich af hoe ik in ’63 De Hel van het Noorden heb gewonnen. Het was de dag van mijn leven, zeg ik dan.”