Auto rijdt tegen boom en vat vlam: dodelijk slachtoffer

Een auto reed tegen een boom. Daarna brak er brand uit in het voertuig. Eén persoon is overleden. Diegene was de enige inzittende, meldt de politie. Het onderzoek naar de omstandigheden van de dood loopt nog.

Dagelijks tijdens de lunch het belangrijkste nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik