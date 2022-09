Kritiek op nieuwe koning Charles III zal makkelijker zijn

Premium Columns

Terug in een koud, nat en grijs herfstland waar de mooiste dingen nog lelijk zijn

Wat het verschil was, de afgelopen twee weken? Zo’n twee kwartjes per liter Euro 95 bijvoorbeeld. Even overwoog ik zelfs om het bonnetje van mijn tankbeurt bij dat TotalEnergies-station bij Lorgues in te lijsten. 48,68 liter Euro 95 voor 66,50 euro stond erop. En daar wilde ik dan in chocoladelette...