Agent krijgt klappen als hij helpt bij zwaar ongeluk

De auto was op zondagochtend rond 06.00 uur ’s ochtends betrokken bij ’een behoorlijke crash’ op de Randweg Oost, zo meldt de politie. Het voertuig kwam ondersteboven tot stilstand. „Een politieman, nog onderweg naar zijn werk, ziet de crash en stopt direct om te zien of hij hulp kan verlenen. Nadat hij één van de inzittenden te hulp schiet, slaat deze onverwacht op de collega in”, aldus de politie.

De agent in burgerkledij liep ’behoorlijke kneuzingen’ op. Hij wist de razende inzittende te overmeesteren en probeerde diegene te kalmeren, als de tweede inzittende hem nogmaals aanvalt. „Nu van achteren. Wij zijn enorm verrast door de agressie van ’slachtoffers’”, aldus de politie.

De inzittenden zijn vervolgens gevlucht, terwijl ze vermoedelijk wel gewond zijn geraakt. Ze lieten hun auto dus achter. Of het om mannen of vrouwen gaat, maakt de politie niet bekend. Wel wordt de inzittenden verzocht zich alsnog te melden. Ook wordt een getuige gezocht die uitstapte en de politie zodoende kan vertellen wat er precies is gebeurd.