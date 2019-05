’IJsgordijn over Europa’

Paus Franciscus zegent de gelovigen vanuit zijn pausmobiel voorafgaand aan een mis in de Bulgaarse hoofdstad Sofia. Ⓒ foto: EPA

SOFIA - Paus Franciscus heeft tijdens zijn bezoek aan Bulgarije gisteren zijn verontwaardiging uitgesproken over een ’ijsgordijn’ dat volgens hem over Europa neerdaalt en het continent steeds meer dreigt te verdelen in een arm en een rijk deel.