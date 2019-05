Zoon (17) Kesbeke beroofd op fiets: 2.500 euro tipgeld

„Het was een normale avond, ik wilde naar huis fietsen”, vertelt Silvian Kesbeke tegen NH Nieuws. Op een gegeven moment kwam Silvian bij het spoorviaduct op de Teding van Berkhoutweg in Halfweg. Eerst ontweek hij iemand die op hem afkwam. Daarna bleek er een tweede belager te zijn. „Van achter het viaducht kwam er nog iemand aanlopen, en toen ben ik tegen de grond aangedrukt.”

De straatrovers stelen de ringen van zijn vingers, en zijn horloge van zijn pols. Ook geven ze hem een schop na. Daarna kiezen ze het hazenpad.

Silvian treurt vooral om zijn horloge, een peperdure Audemars Piguet, maar tevens een erfstuk. „Dat was het horloge van mijn vader. Daar zit voor mij een heel grote emotionele waarde aan. Die moet in de familie blijven.”

„Je voelt je machteloos, dat is het klote eraan”, voegt de jongen toe. Ook zijn vader Oos Kesbeke is woest. Hij hoopt de daders op te sporen, verspreidt een signalement (zwart gekleed, donkere huidskleur) en looft een fikse beloning uit voor de gouden tip. Ook is een speciaal e-mailadres in het leven geroepen. „We hopen dat we dat de daders gepakt worden”, besluit Oos.