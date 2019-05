Commotie rond ’nieuwe’ verdachte in zaak Maddie McCann

Het gaat om Martin Ney (48), een Duitse pedofiel en seriemoordenaar die in 2012 levenslang kreeg voor het vermoorden van drie kinderen en misbruiken van tientallen anderen, zo schrijft The Sun. ’Het monster was in Portugal’, kopt de krant: Ney zou in dat land hebben gewerkt in een project voor daklozen, precies op het moment waarop McCann verdween. Inmiddels zit hij dus vast.

Ney was in Nederland enige tijd in beeld in de zaak-Nicky Verstappen, maar later zou Jos B. worden opgepakt voor diens dood.

Al jaren is het lot van McCann ongewis. Haar verdwijningszaak is ongetwijfeld de meest mysterieuze en beroemde vermissingszaak ter wereld. Het verhaal over de ’nieuwe verdachte’ is enkele dagen geleden naar buiten gekomen via een Portugese krant. Ook vertelde Goncalo Amaral, de eerste rechercheur die onderzoek deed naar McCann, dat er ’wordt gekeken naar een Duitse pedofiel’. Ney zou de laatste focus zijn van rechercheurs, die het onderzoek ’aan het afronden zijn’, aldus Amaral.

Beelden uit een documentaire met de ’man met mondkapje’. Ⓒ Netflix

De dader zou destijds bij meerdere gezinnen zijn binnengedrongen. Hij droeg steevast een masker, bivakmuts of ’mondkapje’, zo wordt gemeld. Een zevenjarig kind zou ooit verteld hebben hoe de man plots naast haar lag in bed. „Hij boog zich over me heen en vroeg of hij mijn papa was. Ja, antwoordde hij zelf”, zei ze. De lezing van de man met het mondkapje werd eerder opgeworpen in de Netflix-serie ’The Disappearance of Madeleine McCann’.

’Vooropgezet spel’

De familie van Maddie McCann blijft voorlopig stil, maar krijgt kritiek; zelfs een vriend van de familie stelt zich vragen bij de publicaties: „Vreemd dat het nieuws rond een eventuele doorbraak er net komt op het moment dat Maddie exact twaalf jaar vermist is. Is dat niet in scène gezet om nieuwe fondsen te kunnen werven?”

Ook de Britse onderzoekers willen niet te hard van stapel lopen. „Er zijn nog zeker twaalf verdachten in het vizier. Ja, de gemaskerde indringer is er één van. De meisjes die slachtoffer werden, hadden het telkens over een mondkapje. En hij rook nogal vreemd blijkbaar. Maar of deze man ook Maddie lastigviel, kunnen we nog niet met zekerheid zeggen”, zo reageert rechercheur Anthony Summers.