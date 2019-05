Van 19 naar 29 miljoen buitenlandse toeristen

Wat betreft het Nederlands Bureau voor Toerisme (NBTC) gaat het voortaan alleen nog om spreiding van bezoekers en bestrijden van topdrukte en overlast.

Die ommezwaai staat in een beleidsplan van het NBTC voor 2020-2024. Ook in het rapport ’Perspectief 2030’ staat de leefbaarheid van Nederland als toeristenland voorop.

„Promotie als NBTC-taak wordt vervangen door reguleren van de toeristenstromen. Veel meer regio’s moeten ook profiteren van de verwachte groei van het toerisme. We stimuleren dan ook nieuw aanbod. Het NBTC wordt veel meer een data- en kenniscentrum”, aldus een woordvoerster.

NBTC verwacht in 2030 ten minste 29 miljoen buitenlandse bezoekers die meerdere dagen in Nederland verblijven. In 2018 waren dat er 19 miljoen.

Lees ook: Groei toeristenstroom blijkt onstuitbaar