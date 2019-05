Weer lijk slachtoffer seriemoordenaar gevonden

Een duiker van de politie tijdens de zoektocht naar het vijfde lichaam. Ⓒ EPA

NICOSIA - In een meer op Cyprus is vermoedelijk het lichaam gevonden van een slachtoffer van de seriemoordenaar die op het eiland actief was. Dat zou betekenen dat nu vijf lichamen geborgen zijn. Twee mensen worden nog vermist. Een 35-jarige legerofficier heeft bekend dat hij vijf vrouwen en twee van hun jonge dochters heeft vermoord. Hij ontmoette zijn slachtoffers, vooral van Aziatische afkomst, via datingsites.