Rode Kruis in actie voor zwangere vrouwen Mali

De hulp is ook bedoeld voor zwangeren in Soedan en Nigeria. Maar de nadruk ligt op Mali, waar de problemen zich al jaren opstapelen; het land gaat gebukt onder conflict, droogte en een gebrek aan voedsel en drinkwater.

„Tijdens de droogtemaanden zien we in ons ziekenhuis dat er meer vrouwen sterven door complicaties bij de bevalling en zwangerschap. Vrouwen zijn verzwakt door het tekort aan eten in deze tijd”, citeert het Rode Kruis verloskundige Nafissa Hamado. Ze werkt in Gao, waar ook de Nederlandse militairen waren gelegerd die hun missie vorige week officieel beëindigden. Nederland leverde een bijdrage aan de VN-missie Minusma, die was opgetuigd in reactie op een opmars van jihadisten en rebellen van de Toeareg-stam.

Te weinig regen

In de Sahelregio valt al jaren te weinig regen. Daardoor zijn oogsten mislukt, verdorren graslanden waar vee graast en zijn voedselprijzen gestegen. Volgens het Rode Kruis sterft in Mali iedere twee uur een vrouw door complicaties tijdens de zwangerschap. Met betere zorg is dit te voorkomen.